達興材料營收／3月3.43億元、月增25.9% 首季年減1.4%
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達興材料（5234）3日公告今年3月合併營收3.43億元，月增25.9%，年減6.11%。
達興材料累計今年首季合併營收9.49億元，季減4.9%，年減1.4%。今天股價終止連三漲轉跌，下跌8.5元，成交量4,703張，收152.5元。
達興材料去年合併營收42.64億元，年增9.6%。毛利率34.69%，年增2.65個百分點。稅後純益5.23億元，年增22.8%；每股稅後純益5.1元。同寫年度營收、毛利率、稅後純益及EPS近三年新高。達興材料董事會擬配發4.1元現金股利，配息率達80.4%。這項盈餘分配案，將於5月24日股東常會承認。
達興材料去年的毛利率、營益率與淨利率，分別為34.69%、14.32%及12.27%，均較2022年的32.04%、11.26%及10.96%表現亮眼，呈「三率三升」走勢。
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