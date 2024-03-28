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大眾控財報／去年第4季轉虧全年每股賺1.49元 擬配息0.7元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

大眾控（3701）28日公告去年財報，去年第4季受業外拖累、營運轉虧，全年稅後純益3.32億元，年減三成，每股純益1.49元，董事會並決議擬配息0.7元，為歷年來最佳水準，若以今日收盤價62.5元計算，現金殖利率約1.12%。

大眾控去年第4季合併營收32.35億元，季減14.87%，毛利率11.4%，季減7.3個百分點，營益率0.96%，季減7.6個百分點；歸屬母公司業主淨損3,992萬元，受業外損失拖累，營運較上季與去年同期轉虧，每股淨損0.21元，為近12季以來首度虧損。

大眾控去年度合併營收132.83億元，年增7.12%，毛利率15.5%，年增2.1個百分點，營益率4.92%，年增1.51個百分點；稅後純益3.32億元，年減30.25%。

大眾控積極衝刺AI業務，董事長簡民智指出，目前AI相關業務涵蓋伺服器、PC及光通訊模組，而AI伺服器及AI PC將於今年開始出貨，成為今年營運主要成長動能。

AI 毛利率

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