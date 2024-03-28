鴻翊股臨會補選3席獨董 今年朝三大方向布局力拚轉盈

上櫃公司鴻翊（3521）28日舉行股東臨時會，順利完成3席獨立董事補選，在經營團隊就位下，總經理許偉良表示，今年將鎖定人工智慧（AI）與自動化的發展、醫療科技領域及持續拓展不動產事業等三大方向布局，力拚由虧轉盈。

鴻翊1986年成立，主要從事 POS 系統相關產品的開發、生產及銷售；主要產品項目包括簡易型工業電腦（Thin Client）、書本型電腦（Book Sized POS）、一體成型之端點銷售電腦（All in One POS）、全平面觸控 POS 系統、自助結帳機及自助點餐機（KIOSK）、防火牆、DAS 儲存設備、8K安防監控螢幕及 POS 周邊配備產品等。

許偉良強調，預期未來的產業發展須結合AI應用來創造更先進的智慧性及便利性，因此將在既有的產品技術上加值發展人工智慧（AI）與自動化，另外，公司第二大產品線 Panel PC 也將用在智慧醫療、智慧工控、智慧管理等相關領域。

許偉良說，針對一般商店的新設自助服務動線與無人商店結帳機台產品，去年推出相關AI新產品，除了台灣市場之外，目前已外銷日本、歐洲、美洲等國家，未來將持續拓展新產品及新市場。

另外，在醫療科技領域的布局上，許偉良表示，已成立醫療科技部門，發展輔助型AI智慧醫療器材的電子產品代工組裝，及發展工業電腦結合醫療系統之智慧醫療方案產品，目前已與擁有獨家專利技術之的公司合作，搶攻輔助型及智慧型醫材市場。

許偉良指出， 2013年成立相關部門積極拓展不動產事業，今年將鎖定交通方便的蛋黃區進行布局，目前板橋都更案已經啟動，且已著手布局日本不動產，看好未來的營運。

許偉良表示，對今年整體營運表現持審慎樂觀的看法，他同時強調，公司經營權之爭已落幕，現有團隊將持續深化各項業務，目標是今年的表現優於去年，力拚由虧轉盈。