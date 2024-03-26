受緯創新安廠火警影響停工停班 揚明光股價開低

緯創新安廠昨日晚間發生火警，因廠房是向揚明光（3504）承租，揚明光26日公告表示，受損廠房及生產設備之復原時程待與相關廠商確認，自事故發生起至復原為止，停工停班，實際損失待判定後，進行相關理賠程序；早盤股價以61元小開低，下跌0.3元，盤中翻紅。

緯創（3231）新安廠於3月25日晚間發生火警，火勢已完全撲滅，無人員傷亡情況；初判為室外空調箱燒毀導致；揚明光今日公告受緯創新安廠發生火災的影響。

揚明光表示，公司新安廠頂層出租緯創之區域於3月25日晚間發生火警，經緊急通報消防單位進行管制及救災，火勢目前已撲滅，事故原因初判為緯創室外空調箱燒毀導致，尚待消防單位鑑定。

揚明光指出，火災發生時，即刻依照防災安全指引快速疏散員工，無任何人員傷亡；公司受損廠房及生產設備之復原時程待與相關廠商確認，自事故發生起至復原為止，停工停班。

揚明光強調，公司投保足額之財產險及營運中斷險，實際損失待判定；將待消防單位鑑定事故原因後，進行相關理賠程序；未來將要求承租人加強廠區安全維護機制。

揚明光早盤以61元開出，下跌0.3元，股價開低後一度下滑至60.7元，盤中翻紅，一度拉升至62.8元，上漲1.5元。