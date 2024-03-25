中環才剛「下船」 再砸3.27億元買進長榮海運
光碟片大廠中環（2323）19日才公告處分長榮（2603），25日再度出手，公告買進1,880張長榮，交易總金額約達3.27億元。
中環今日公告取得長榮股票，交易時間為3月18日至25日，交易數量為1,880張，每單位價格為173.9元，交易總金額約達3.27億元。
中環在19日才公告處分長榮，交易日期為3月8日至19日，交易數量為2,759張，每單位價格為177.69元，交易總金額達4.9億元，處分利益達3,690萬元。
中環去年全年營收73.84億元，營業毛利16.6億元，營業虧損3.46億元，稅前淨利18.04億元，主要受惠業外投資收益所致，歸屬於母公司業主淨利17.5億元，較2022年由虧轉盈，且創近20年新高，全年每股純益1.61元。
此外，中環董事會通過2023年股利政策，盈餘分配之現金股利為0.68元，中環2022年因虧損則未配息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言