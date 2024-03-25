快訊

新北驚傳命案！疑為女人爭風吃醋 47歲老闆持刀割頸殺死前員工

幸運兒僅花55元！大學超商開出千萬特別獎 校方急發文喊「快對發票」

中環才剛「下船」 再砸3.27億元買進長榮海運

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
長榮海運示意圖。圖／長榮海運提供
長榮海運示意圖。圖／長榮海運提供

光碟片大廠中環（2323）19日才公告處分長榮（2603），25日再度出手，公告買進1,880張長榮，交易總金額約達3.27億元。

中環今日公告取得長榮股票，交易時間為3月18日至25日，交易數量為1,880張，每單位價格為173.9元，交易總金額約達3.27億元。

中環在19日才公告處分長榮，交易日期為3月8日至19日，交易數量為2,759張，每單位價格為177.69元，交易總金額達4.9億元，處分利益達3,690萬元。

中環去年全年營收73.84億元，營業毛利16.6億元，營業虧損3.46億元，稅前淨利18.04億元，主要受惠業外投資收益所致，歸屬於母公司業主淨利17.5億元，較2022年由虧轉盈，且創近20年新高，全年每股純益1.61元。

此外，中環董事會通過2023年股利政策，盈餘分配之現金股利為0.68元，中環2022年因虧損則未配息。

中環 長榮

延伸閱讀

影／利益輸送300億？ 長榮海運股東怒告張國華

長榮海小股東控張國華等股東 集團經營權再掀波瀾？

董事挨告…長榮兄弟分家再爆財產處分爭議 長榮海運回應了

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

相關新聞

廣達去年EPS創新高擬配息9元 將於4月12日除息

代工大廠廣達（2382）先前已公告去年每股擬配息9元，25日公告將於4月12日除息，最後過戶日為4月15日，除息基準日為...

中環才剛「下船」 再砸3.27億元買進長榮海運

光碟片大廠中環（2323）19日才公告處分長榮（2603），25日再度出手，公告買進1,880張長榮，交易總金額約達3....

輝達帶動機器人風潮！大銀微系統盤中亮燈 上銀近漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會宣布將推出人形機器人計畫，相關概念股強勢表態，其中機械股上銀（2049）、和...

大亞盤中漲5%創歷史新高！爆量逾10萬張衝成交量第一

大亞（1609）25日早盤即衝上成交量排行榜第一名、開盤僅半小時便突破10萬張大量，漲幅逾5%也衝上歷史新高價，引發不少...

華碩、宏碁搭載新晶片產品 搶市

PC品牌廠預期，今年還有兩波AI PC較大的刺激點，包含高通將推出驍龍X Elite晶片，以及微軟下一個版本、主要鎖定A...

技嘉今年 EPS 上看13元

技嘉（2376）陸續出貨搭配輝達（NVIDIA）A100與H100的AI伺服器，並取得超微（AMD）MI300認證，法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。