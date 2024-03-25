大陸官方禁用 Intel 和 AMD 處理器 關注三台廠題材股
英國金融時報FT報導，中國大陸實施更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府的個人電腦PC與伺服器汰除來自 Intel和 AMD 的微處理器晶片。群益投顧表示，題材受惠股可能有金麗科（3228）、威盛（2388）和晶心科（6533） 等；不過，美中科技戰已持續好幾年，中國政府早有相關動作，台灣半導體廠也早已面對相關議題和挑戰，因此影響有限 。
北京當局正加強科技國產化，實施更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府的個人電腦PC與伺服器汰除來自 Intel 和 AMD 的微處理器晶片，尋求減少採購微軟 Windows 作業系統與外國製的資料庫軟體，偏好國內選項，同時也在國營企業內部推動在地化。中國信息安全測評中心也發表「安全且可信」處理器與作業系統的清單，清一色都是大陸企業 。
群益投顧表示，在美中衝突無解情況下，類以相關政策應該會持續下去，台灣半導體近幾年來， 一直面對「去中化」或「去美化」的挑戰。只要半導體廠具有競爭力，大環境變動中，仍會繼續成長。若以保守角度來看，AMD供應鏈可能會受到影響台積電（2330）、日月光（3711）、京元電（2449）和台星科（3265）等 。
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