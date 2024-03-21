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AI 大船啟航！NVIDIA、台積電領銜 台系伺服器七雄全入列

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIAAI年度盛會「GTC 2024」19日美國登場，被稱為「AI教父」的創辦人黃仁勳，也現身公佈最新次世代 「Blackwell 」架構 GPU 處理器，而該新品除了採台系半導體大廠台積電（2330） 的5奈米 N4P 製程外，也選中多家台系AI伺服器業者，作為首批搭載 Blackwell 的合作夥伴，並由其推出各式各樣全新的伺服器產品，吸引大批投資人關注。

被稱為「AI教父」的輝達創辦人黃仁勳，透過今年 GTC 大會宣布4項轟動全球的科技新亮點，包括「AI超級晶片GB200 Grace Blackwell」、「AI車載平台 DRIVE Thor」、「人形機器人技術」、「運算式微影平台 導入半導體生產」等。並點名七家台系AI伺服器業者，做為首批搭載 Blackwell 的合作夥伴，包括鴻海（2317）旗下富士康、英業達（2356）、和碩（4938）、廣達（2382）旗下雲達、緯創（3231）及旗下緯穎（6669）、華碩（2357）皆成功入列。

據悉，雲達作為廣達（2382）旗下伺服器「小金雞」，近年成功卡位晶片大廠輝達（NVIDIA）供應鏈，而公司此次也特地現身 GTC 大會展出旗下基於 NVIDIA MGX 架構的全新系統，及AI應用案例，並宣布該系統將能支援剛登場的 Blackwell 超級晶片 以及 NVIDIA GB200 NVL72平台。後者為專門為生成式AI時代所設計的多節點水冷式機櫃規模平台。

雲達指出，最新 NVIDIA MGX 架構系統搭載 GH200 Grace Hopper 超級晶片，採用模組化參考架構。系統製造商可運用 NVIDIA MGX 架構，針對生成式AI、高效能運算（HPC）和邊緣部署等多種應用量身訂做最適合的機型。像 QCT QuantaGrid S74G-2U 就是基於 MGX 架構且搭載 GH200超級晶片的機種，協助奧勒岡和聖荷西大學，加速模擬和 HPC 建模，取得突破性的科學研究進展。

至於緯創旗下伺服器大廠緯穎（6669）則趁勢推出旗下最新整機櫃AI運算解決方案和整機櫃液冷管理系統，並實際秀出基於 NVIDIA GB200 NVL72的AI伺服器機櫃，以及最新的整機櫃液冷管理系統 UMS100等新品，也將團隊致力於「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景大方展現。

據悉，緯穎作為 NVIDIA 緊密的合作夥伴，緯穎目標在滿足生成式AI時代對大規模運算能力和先進冷卻解決方案不斷增長的需求。而公司不僅是較早卡位 NVIDIA 的業者，並且更是首批搭載 GB200 NVL72的公司之一。此次全新發表 NVIDIA GB200 Grace™ Blackwell Superchip 支援最新的 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 和 Spectrum™-X800 乙太網路平台，也成為現場吸睛焦點。

鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影
緯穎GTC秀新品。緯穎／提供
緯穎GTC秀新品。緯穎／提供
廣達。記者吳康瑋／攝影
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AI NVIDIA 伺服器

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