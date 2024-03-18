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00939將掛牌+外資調高評等與目標價 聯詠重返600元之上

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
IC設計大廠聯詠科技副董事長王守仁。本報資料照片
IC設計大廠聯詠科技副董事長王守仁。本報資料照片

統一台灣高息動能ETF（00939）預計3月20日將掛牌，前十大成分股中18日有7檔上漲收盤，其中3檔漲幅逾半根停板，表現搶眼，聯詠（3034）獲美系外資調高評等至加碼，目標價也調高至666元，今日股價重返600元之上，收在605元，上漲35元，漲幅6.14%，一口氣收復5日線及月線。

00939成立規模達531億元，前十大成分股依序是聯發科、緯創、大聯大、聯詠、日月光投控、群光、緯穎、欣興、瑞昱、長榮等，今日收黑的有3檔，包括長榮、瑞昱及緯穎。

漲幅逾5%也有3檔，其中，欣興收在187元，漲幅8.72%；聯詠收在605元，漲幅6.14%；群光收253元，漲幅5.19%；聯發科、日月光投控收漲逾3%；緯創及大聯大也收紅。

美系外資看好聯詠將受惠於摺疊機滲透率提高、蘋果iPhone市占率增加、及加入矽智財龍頭安謀（Arm）全面設計生態系，一口氣將聯詠評等由原先的減碼調高到加碼，目標價由414元調高到666元。

美系外資喊買且調高目標價，加上00939將掛牌，推升成分股的股價表現，聯詠今日跳空以609元開高，重返600元之上，終場收在605元，上漲35元，漲幅6.14%。

00939統一台灣高息動能 外資 聯詠

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