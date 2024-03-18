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輝達 GTC 大會明晨登場 CoWoS、散熱、矽光子族群盤中強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
輝達GTC大會18日登場。路透
輝達GTC大會18日登場。路透

輝達（NVIDIA）GTC 大會將於台灣時間明（19）日上午4時登場。其中，CoWoS 概念股、散熱、矽光子族群今（18）日盤中紛紛走強，值得投資人留意後市發展。

近期在資金快速輪動之下，CoWoS 概念股由台積電領軍，帶動志聖盤中攻漲停、以成交量排序，包括京元電子、欣興、日月光投控、辛耘等皆有逾5千張的成交量；散熱族群以雙鴻、動力-KY漲幅表現逾4%最為強勢，帶動奇鋐、元山、尼得科超眾、建準、協禧等走強；矽光子族群的訊芯-KY、旺矽、矽格、聯鈞、台星科、波若威等走高。

綜觀而言，法人認為，進入AI世代，全球企業不論規模大小，為了要在產業領域居領先地位，必須盡速將生成式人工智慧納入其商業模式，這種迫切需求將快速提高AI整體市場規模，在看好AI長線趨勢將有增無減，建議投資聚焦具有科技所有權優勢、專利權保護、良好供應鏈管理、規模經濟、破壞式創新機會、市場調整能力強且擁有市場定位優勢、議價能力及強勁營收成長等條件的產業龍頭。

AI 概念股

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