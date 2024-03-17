快訊

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

蛋塔爆紅不堪負荷！在地老店「曾家豆漿」宣布無限期暫停營業 老主顧嘆：被蹭熱的人害慘

刷牙前少做一動作 當心可能牙垢清除消果不佳甚至刮傷琺瑯質

聯發科公布2月營收後 市場預估今年EPS上看62.8元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
聯發科公布2月營收月減13.5%、年增26.9%。聯合報系資料照
聯發科公布2月營收月減13.5%、年增26.9%。聯合報系資料照

聯發科（2454）公布2月營收月減13.5%、年增26.9%的數字後，法人機構認為，符合市場預期，主要因進入手機傳統銷售淡季，以及年節長假縮短工作天數導致營收月減；後續因中國網通標案啟動拉貨，以及工作天數恢復正常，預估3月營收將恢復月增。

展望第1季，分析師指出，旗艦級手機晶片在去年第4季出貨高峰過後，第1季銷量放緩，加上中國手機銷量呈現年衰退，預期 Mobile 營收季減；TV廠商因應奧運商機進行補貨，預期帶動TV晶片出貨季增，但被疲弱的消費性電子需求拖累，預期 Smart Edge 營收持平；因進入傳統淡季，以及新舊產品轉換拖累出貨進度，預期 PMIC 營收季減，預估第1季營收季減3.6%，稅後淨利234.6億元，季減8.5%，每股獲利（EPS）14.6元。

展望2024年，手機在去年底見到銷售復甦的契機，預期今年銷量由11.5億支回溫至12億支的水準，預期5G與生成式AI推升手機產業成長，帶動 Mobile 營收年增；奧運與網通基礎建設推升TV與 WiFi 晶片出貨動能，北美 CSP 專案在資料中心應用將於今年第4季開始認列營收，AI相關應用將成為長線營收成長動能來源，預估全年營收5,236億元，年增20.8%，稅後淨利1,004億元，年增30.5%，EPS 上看62.8元。

分析師認為，5G、生成式A I需求增加，網通、T V與AS IC皆可望成長，同時布局雲與端產品線，2024年不僅營運復甦態勢明確，更是長線營運轉型起點，AI將是長線營收成長動能來源。

手機 營收

延伸閱讀

跆拳道／李孟恩資格賽4強止步 巴黎奧運我僅剩羅嘉翎參賽

長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元

蘋果西打產廠大飲 去年EPS虧損2.45元

跆拳道／李孟恩奪巴黎奧運門票只差1勝 對手是杭州亞運金牌

相關新聞

聯發科公布2月營收後 市場預估今年EPS上看62.8元

聯發科（2454）公布2月營收月減13.5%、年增26.9%的數字後，法人機構認為，符合市場預期，主要因進入手機傳統銷售...

台積電3月18日除息 法人：輝達、超微表現牽動後市

台積電2023年第3季現金股利將於3月18日除息，是台股下週重頭戲。法人預期，台積電有機會持續完成填息，輝達（NVIDI...

鴻海劉揚偉：AI伺服器業務能見度很高 今年營運顯著成長

鴻海董事長劉揚偉昨（14）日於法說會上表示，隨著生成式AI應用增加，使得AI伺服器業務能見度變得很高，因此上調今年營運展...

鴻海去年賺一股本 配現金股利5.4元

鴻海昨（14）日公布2023年稅後純益1,421億元，年增0.4%，每股純益10.25元，因先前現金減資使得股本縮小，全...

鴻海擴張越南版圖 增資294億

鴻海昨（14）日公告增資兩家越南子公司，總計投入9.33億美元（約新台幣294.6億元），同時也增資旗下鴻揚半導體公司6...

和碩三大產品線Q2回溫 衝刺新事業與車用電子

和碩昨（14）日舉行法說會，預期本季三大產品線表現相對平淡，預期5月開始可望展現年增態勢，下半年三大產品線新品齊發，有望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。