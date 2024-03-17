聯發科公布2月營收後 市場預估今年EPS上看62.8元

聯發科（2454）公布2月營收月減13.5%、年增26.9%的數字後，法人機構認為，符合市場預期，主要因進入手機傳統銷售淡季，以及年節長假縮短工作天數導致營收月減；後續因中國網通標案啟動拉貨，以及工作天數恢復正常，預估3月營收將恢復月增。

展望第1季，分析師指出，旗艦級手機晶片在去年第4季出貨高峰過後，第1季銷量放緩，加上中國手機銷量呈現年衰退，預期 Mobile 營收季減；TV廠商因應奧運商機進行補貨，預期帶動TV晶片出貨季增，但被疲弱的消費性電子需求拖累，預期 Smart Edge 營收持平；因進入傳統淡季，以及新舊產品轉換拖累出貨進度，預期 PMIC 營收季減，預估第1季營收季減3.6%，稅後淨利234.6億元，季減8.5%，每股獲利（EPS）14.6元。

展望2024年，手機在去年底見到銷售復甦的契機，預期今年銷量由11.5億支回溫至12億支的水準，預期5G與生成式AI推升手機產業成長，帶動 Mobile 營收年增；奧運與網通基礎建設推升TV與 WiFi 晶片出貨動能，北美 CSP 專案在資料中心應用將於今年第4季開始認列營收，AI相關應用將成為長線營收成長動能來源，預估全年營收5,236億元，年增20.8%，稅後淨利1,004億元，年增30.5%，EPS 上看62.8元。

分析師認為，5G、生成式A I需求增加，網通、T V與AS IC皆可望成長，同時布局雲與端產品線，2024年不僅營運復甦態勢明確，更是長線營運轉型起點，AI將是長線營收成長動能來源。