樺漢財報／去年賺近2個股本 營業利益創新高

工業電腦大廠樺漢（6414）15日公布去年財報，營業利益52.06億元、年增69.03%，全年營收、營業利益皆改寫歷史新高紀錄，本業表現持續走升，稅後歸屬於母公司淨利為22.61億元，每股盈餘（EPS）為19.01元、賺近2個股本。

樺漢公布去年自結財報，全年營收1,216.41億元、年增12.4%，毛利率19.4%、年增1.3個百分點，營業利益52.06億元、年增69.03%，營益率4.28%、年增1.43個百分點。樺漢去年稅後歸屬於母公司淨利為22.61億元、年減34.46%，加權平均流通在外股數年增12.3%的情形下，每股盈餘為19.01元。

樺漢表示，若排除兩期停業部門相關損益，其2023年全年繼續營業部門的本期稅後歸屬於母公司淨利為22.4億元，較2022年全年的12.9億元、年增73.2％，2023年全年繼續營業部門的稅後EPS則年增54.3％。

漢2023年全年受惠三大事業體工控設計、品牌通路、系統整合之營運規模齊步放大，尤其是工控設計在個體（包含全資子公司）擴大高毛利產品組合接單動能，以及品牌通路轉型AIoT市場布局下，效益持續展現，是堆疊集團去年全年的營業毛利、營業利益之絕對金額分別繳出年增率雙雙成長的關鍵原因，惟2023年第4季因自結業外認列匯兌損失影響1.94億元，換算稅後EPS影響數約1.63元，若2023年第4季匯率與第3季持平不動情形下，2023年全年自結稅後EPS則為20.64元。

樺漢2023年全年自結三大事業體營收比重分別為工控設計19.7％、品牌通路34.0％、系統整合46.3％，絕對金額年增率工控設計2.3％、品牌通路20.2％、系統整合11.7％，且足見樺漢個體包含全資子公司、品牌通路年增率的增長，主因於樺漢個體ESaaS平台整合方案持續發酵，高毛利產品組合營收占比提升及營業費用管理得宜所致。

展望2024年，樺漢集團擴大高毛利接單動能，今年營運持季季高、年增率高成長深具信心。一方面，品牌通路目前已完成收購KATEK SE的相關後續交割條件，3月起已正式加入集團整體財務業務資源整合。

樺漢指出，另一方面，受惠於AI、全球雲端高速運算、半導體、電動車等產業市場持續蓬勃發展，樺漢樂觀看待AIoT智慧製造解決方案、新能源整合方案等設備與服務加速導入，且多元之應用場域與技術整合同步也持續擴大，將有助樺漢集團保持強勁的接單動能，同時樺漢持續致力ESaaS高毛利產品組合營收占比持續提升、優化整體接單結構，在手訂單水位自目前的1,400億元以上進一步放大規模，堆疊獲利整體向上。