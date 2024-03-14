康控-KY去年每股虧損2.84元 虧損大幅改善

電聲元件廠康控-KY（4943）14日公告去年每股虧損2.84元，較前年每股虧損8.23元，大幅改善，同時董事會決議財務主管人事異動案，原財務長暨發言人黃翹生所擔任的會計主管、財務主管職務，分別改由戴暐倫、陳嘉豪擔任。

此外，康控去年度二次私募案因募得股數未達預計的50,000千股，致整體資金可運作水位下降。康控指出，除影響營運資金預計外，其餘已按照原定私募計畫執行。

另一方面，康控董事會追認決議處分子公司設備一批。康控指出，基於集團未來營運考量及閒置設備資產在活化，擬追認去年子公司（昆山康龍電子科技有限公司及康而富精密機電(昆山)有限公司）已簽屬設備買賣合約，處分設備總價款為3.18億元。