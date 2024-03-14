揚智財報／2023年每股淨損8.75元

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）於14日公告，去年虧損超過16億元，每股淨損達8.75元。不過對於今年的營運展望，該公司新任總經理陳嘉修表達審慎樂觀之意。

揚智去年合併營收為14.5億元，年減45.4％，稅後淨損16.9億元，每股淨損8.75元，在2022年轉盈之後，再度轉為虧損局面。在揚智去年的虧損中，其中營業虧損6.2億元，並因保守評估遞延所得稅資產在未來短期內無足夠課稅所得可供減除，所以認列所得稅費用4.7億元。

另外，揚智轉投資的寰宇智芯（成都）營運不如預期，該公司因此也提列約5.2億元的資產減損與股權投資賠償準備。其中包括因當地資本市場萎縮導致融資困難，未能維持充足資金，基於營運風險升高及長期營運發展考量，評估對寰宇智芯股權、債權投資及因業務往來產生之各項資產等出現減損的客觀證據，認列各項資產損失，提列減損共計1.5億元。

同時，揚智於2022年時，與寰宇智芯其他投資人簽署增資協議，當時依當地資本市場商業慣例簽有股份回購條款，有鑑於上述經營不利原因，評估未來觸發契約條件的風險增加，在保守原則前提下，提列股權投資賠償準備3.7億元。

不過揚智強調，該公司資金無虞，上述賠償準備對營運尚無造成重大影響。且在營運面，該公司機上盒、語音晶片及顯示螢幕業務自去年第4季已漸復甦，後續將持續深耕客戶，維持於機上盒市場的全球領先供應商地位，也持續做長期新產品布局，並強化營運效率、撙節成本費用。