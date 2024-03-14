瀚荃財報／去年 EPS 為2.76元 擬配發現金股息1.38元、配息率50%

瀚荃（8103）14日公布2023全年合併營收29.59億元，每股稅後純益（EPS）2.76元，董事會決議擬配發現金股息1.38元，配息率50%。

瀚荃表示，目前在全球設有台灣、蘇州、東莞、東莞群翰、重慶、安徽、寮國等7個生產基地，80%產能集中在中國大陸。因應去全球化、供應鏈移轉以及客戶要求，除了東協設立寮國廠外，今年也在越南設廠，估計今年第二季可望投產。

此外，也規劃未來將在泰國與馬來西亞設廠，主要為服務汽車與家電影音產品及品牌客戶。未來在東南亞(寮國、越南、泰國與馬來西亞廠)若佈局完成，中國大陸產能將從原本80%降至60%。將產能分散至東南亞各地，因應產業客戶需求，也因此公司將有較多的資本支出，將以去年盈餘部分因應，來滿足客戶對分散供應鏈的要求。

展望未來，瀚荃指出，將擺脫2023營運谷底，2024年1-2月合併營收為4.22億元，年增9%。今年第1季將符合法人預期的高個位數成長，今年將是恢復以往淡旺季的營運模式，逐季成長，第三季會是全年高峰，第四季會有較強年增。