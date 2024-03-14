久陽去年EPS1.51元 配發現金股利1.0元

久陽精密（5011）董事會通過去（2023）年合併營收為43億2,100萬元，較前（2022）年同期減少10.29%，歸屬母公司業主淨利150,839千元，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。

久陽螺絲本業去年營運表現與多數螺絲同業相同，飽受俄烏戰事持續、通膨、終端客戶需求不振等不利因素影響，客戶端庫存去化緩慢，造成需求嚴重萎縮，下單意願不高，衝擊整體獲利表現，幸有業外投資利益挹注，使得稅後淨利達1.5億元。董事會同時通過配發現金股利1.0元，占當年度獲利66%，以3月12日股價收盤價計算，殖利率4.06%。

子公司榮福去年因焚化爐整修工程收入入帳，全年營收15.54億元，表現大躍進，稅後淨利3,853萬元，EPS 0.54元；台鋼運輸在海運艙位需求不振及運價大跌，去年EPS約0.6元。子公司台鋼環保自去年初開始調整其營運項目，除廢棄物清運外，亦跨界收購高端廢鐵，去年營收4.45億元，較前年大幅成長。

展望今年，螺絲市況多數業者表示上半年仍難樂觀看待，市場需求低迷且價格走跌，去年第4季起雖有回溫趨勢，但很多客戶仍在調整庫存，致使訂單能見度有限，下半年表現預估會優於上半年。螺絲本業在等待需求增溫之際，去年第4季啟動開發新產品、新客源，開啟多元併進的營運模式，預估第2季起營運將逐步回溫。