宏碁資訊財報／去年營收、獲利雙創新高 擬配現金股利8.5元

宏碁（2353）集團旗下宏碁資訊（6811）12日公告2023年合併營業收入為75.5億元，相較2022年營收71.9億元，年增5%，2023年稅後淨利超過5億元，較前一年度成長15％，每股盈餘達到12.1元，營收及獲利都創下歷史新高，預計每股配發現金股利8.5元，股利配發率超過7成。

宏碁資訊三大主要業務：雲端服務、加值產品與應用開發等三類都持續成長，其中以營收占比達6成以上的「雲端服務」成長金額最大。隨著企業和政府廣泛地採用雲服務，對雲端加值、數據治理、資安與合規需求提高，由宏碁資訊自行研發的「iCMP跨雲維運管理平台」迄今也已為超過100家台灣本地與跨國企業提供服務，該服務為長期訂閱制，將對挹注營收做出穩定的貢獻，同時也能更好的協助企業進行雲端資源管理，降低成本、增強安全性。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「雲端和生成式AI確實帶來企業優化其營運效能的新機會，而宏碁資訊積極扮演『企業生成式AI加速器』的角色，持續專注於三大發展方向，包括客服優化、程式優化和營運優化，引導企業一步步實現生成式AI的應用方法，加速賦能員工工作與業務模式，相信基於企業對於雲端AI與資安部署的急切性，將成為宏碁資訊在營收成長方面的動能。」

在疫後新經濟帶動下，企業更加依賴雲端，也促使企業加速雲端數位轉型，資訊服務市場也呈現健康且穩健的增長，而生成式AI的各類應用場景，更為科技發展開啟扉頁；IDC預計到2027年，全球在AI解決方案上的科技支出將成長到5,000億美元以上；台灣人工智慧平台（AI Platform）市場規模將從2023年的6,690萬美元成長到2024年的8,390萬美元，年成長率高達25.4%。顯示生成式AI的潛力，勢必將對各產業發生變革性影響。

展望2024年，宏碁資訊將持續發動「雲端、生成式AI與資訊安全」三大引擎，推動產品和服務，涵蓋雲端化、人工智慧應用以及企業資安韌性建置。其中雲端服務和生成式AI應用將協助企業更快速達成更深度的數位轉型；在資訊安全方面也導入宏碁資訊自主研發的「企業MDR異質資安託管平台」以整合、監測管理跨平台的各類資安軟體的警示，進而增強企業快速適應營運需求變化的能力，提高靈活性和效率。