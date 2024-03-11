工業電腦廠友通（2397）今（11）日舉行法說會，友通副董事長李昌鴻表示，整體訂單需求雖仍受客戶庫存調整影響，但需求已逐步恢復，有望呈現逐季成長態勢，展望未來，友通嵌入式解決方案與AI的整合成為發展重點，提供各垂直領域AI工業電腦解決方案，有利友通 ASP 及毛利率提升。

李昌鴻指出，整體訂單需求雖仍受客戶庫存調整影響，但自去年第3季以來客戶庫存調節逐季減緩，需求逐步恢復；在客戶的調整期間，友通同時加速投入AI新品研發與送樣，以滿足客戶未來三到五年的剛性需求，包括無人化服務、遠端管理等AI邊緣運算應用。

據目前在手訂單而言，接單與客群皆呈成長趨勢，事業表現隨既有客戶需求漸增而提升，並且進軍無人載具應用市場。資安、自動化、智慧醫療、新能源應用與鐵道交通等領域剛需不變，將持續為友通的成長挹注動能。

以友通BB值來看，旗下網安廠其陽（3564）去年第4季已回到1以上，至於友通自身的工控領域呈現逐步回升，目前BB值已接近1，至於在工具機的羅升（8374）方面，BB值仍在1以下。

李昌鴻指出，整體來看友通營運呈現逐季成長態勢。其中，其陽今年期待回到2022年成長力度，至於友通目標仍是毛利率持續調整，今年目標還是要回到30%，在羅升方面，雖然工具機產業仍在調整期，但最低潮時間已過。

以地區別來看，友通2023年亞太區營收占比達57%，歐非中東23%、美州20%，亞太區比重衰退，主要是因中國市場衰退所致。展望今年，李昌鴻指出，今年預期美歐及日本市場皆會成長，希望能抵銷中國市場的衰退。

友通總經理蘇家弘表示，友通三大產品線與AI的整合成為未來重點，包含工業級主機板、系統、觸控電腦及顯示器。主機板除了極大化、極小化設計可支持多樣的應用場域外，也導入AI平台執行邊緣運算、OOB（Out of Band Management, OOBM）遠端管理技術，易於整合在強固設計的系統中，而透過人機介面（HMI）觸控面板，則可將設備和機器的資訊視覺化，提供即時追蹤報告。

友通盤點與AI相關業務，截至去年AI網安服務占營收比重達21%，預期AI業務比重將逐季走高。李昌鴻強調，客戶導入AI對產業是正向發展，第一是有更多應用跟需求出現，第二則是客單價提升，對友通 ASP 及毛利率上升有所幫助。

此外，友通去年出售旗下 Brainstorm，重新聚焦高毛利事業，面對後續是否有併購計畫，李昌鴻回應，友通會持續雙線策略，除了本業要維持成長外，有好的標的還是會投資，主要鎖定五大領域生意。

友通2023年營收91.84億元、年減16%。營業毛利24.35億元、年減11%，毛利率27%，年增2個百分點，全年 EPS達3.16元。