富邦媒營收／2月81.9億元 創同期新高
台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公告2月合併營收81.9億元，月減15%，年增3.66%，創歷史同期新高。累計1至2月合併營收約為178.5億元，年增7.2%。
富邦媒表示，2月營運成長持續受惠農曆春節採買潮，從清潔掃除家電、娛樂點數商品、代表喜氣的黃金配飾等皆為熱銷商品；而年後瘦身需求湧現，健身及窈窕保健相關商品等買氣熱絡。2月份亦迎來西洋情人節，同步推升精品包款、精品配飾等銷售表現。
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