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富邦媒營收／2月81.9億元 創同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公告2月合併營收81.9億元，月減15%，年增3.66%，創歷史同期新高。累計1至2月合併營收約為178.5億元，年增7.2%。

富邦媒表示，2月營運成長持續受惠農曆春節採買潮，從清潔掃除家電、娛樂點數商品、代表喜氣的黃金配飾等皆為熱銷商品；而年後瘦身需求湧現，健身及窈窕保健相關商品等買氣熱絡。2月份亦迎來西洋情人節，同步推升精品包款、精品配飾等銷售表現。

時序進入春天，旅遊商機在櫻花季助攻下持續看俏，加上清明兒童連假即將到來，國人旅遊熱潮將再攀高峰，看準市場需求，3月份momo強檔推出《女神價到趣春遊》全館票券5折起活動，網羅國外櫻花祭專案、國內賞櫻行程、花季景點門票等票券限時優惠。

富邦媒 櫻花季 營收

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