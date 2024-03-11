面板族群轉強 群創、友達盤中爆量漲逾3%

面板族群今（11）日集體轉強，群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）早盤達3%以上的漲幅，其中群創爆量逾6.3萬張、友達也逾3.4萬張。就面板產業評價而言，法人表示，因全球電視需求已見增溫跡象，預估今年第1季為今年低點，包括友達、群創等在內的面板族群均為受惠者。

群創近期在連日多空交戰之下，今日多頭族群反攻，盤終於14.4元具有下支撐，目前股價雖然站上5日、季線及其它長期均線，但仍遭月線15.52元反壓，KD指標開口向上，後市需留意賣壓出籠的情形；群創在也在多頭反攻之下，站上5日、季線及其它長期均線，不過仍遇季線15.52元反壓，KD指標目前稍微翻揚，上檔對多頭而言仍有解套賣壓需留意；彩晶在多頭努力下，目前有望挑戰5日線10.93元，不過上檔仍面臨所有短、中、長期均線的壓力需克服。

根據 TrendForce 光電研究（Wits View）研究顯示，今年3月上旬TV面板報價續漲，法人認為，原因在於電視品牌廠考量後續歐洲盃足球賽等大型運動賽事相關商機而提前建立庫存；至於IT面板報價則與今年1月下旬持平，主要是筆記型電腦等終端需求未見明顯增溫。