新產能加持！緯創今爆量上漲8.62% 短短一年狂漲271%
AI伺服器出貨加速，代工大廠緯創（3231）被外界視為2024年AI伺服器市場的最大贏家，而自身產能也在不斷擴充，隨著時序來到2024年第一季尾聲，旗下新竹三座廠區不斷有新產能開出，最先投產的是之前向顯示器廠瑞軒（2489）承租的湖口「高毛利AI伺服器基板」三期廠區，在新產能的加持之下，緯創2月營收月增20.5%，年增30.7%，達近9個月新高，也激勵股價持續走高，短短一年時間就已漲逾271%。
緯創今（11）日以120.5元開高走高，盤中一度衝上126元、上漲10元、漲幅達8.62%，相較去年股價起漲點，3月15日盤中33.95元，一年來的漲幅已高達271.134%，隨著AI伺服器市場即將邁入第二季，內部預期在新產能加持之下，將能讓出貨再度加速，外界看好在訂單需求逐漸增長之下，其營收表現也將延續目前態勢，繼續大幅成長，對此，買盤今日也大舉進駐，盤中截至11點20分為止，成交量就已高達15.1萬張，相當驚人。
緯創2月單月合併營收為810.97億元，月增20.5 %，年增30.7 %，達到近9個月以來的新高紀錄，合併前2月營收達1,483.97億元，年增約26.8%。內部透露，2月營收表現恢復成長，除受到「GPU繪圖處理器伺服器、一般伺服器」2大產品表現良好外，由子公司緯穎（6669）牽動的季底拉貨效應，也是成長幅度顯現的原因之一。而緯創推估三月營收受惠3 大產品線出貨，將有望達到月增雙位數。
針對產能方面，緯創在墨西哥設有的兩座廠房，目前第三座廠房同樣也蓋在華雷斯城，目前仍在興建中，不過整項工程已慢慢邁向完工階段，最快預計今年首季底即可完工。此外，緯創在竹北砸下約31億元建造的「ＡI智慧園區」暨全球營運總部，也預計在今年年底左右完工。根據規劃，總部將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成單位。
緯創訂於13日舉行法說會，經營高層屆時將釋出對營運後市更多展望及對產業市況最新看法。至於緯穎目前手上的AI伺服器業務，仍以客戶端的ASIC專案為主，營收比重繼去年第四季拉升至20％後，今年可望進一步推升。尤其是今年下半年起，採用輝達AI GPU架構的AI伺服器產品將陸續交貨予客戶，屆時可望再為緯穎挹注營收利多。
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