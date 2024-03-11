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東研信超落實回饋股東政策 配發股票股利1元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電子檢測廠廠商東研信超（6840）去年因呈現虧損，將不分配董事酬勞及額外員工酬勞，但為落實回饋股東政策，董事會已通過擬以資本公積配發股票股利每股1元。

東研信超去年合併營收7.03億元，業績約衰退二成，稅後淨損5,346萬元，每股稅後淨損2.16元，主要受到去年前10個月中國大陸子公司暫停出具美國FCC報告業務，使檢測案件訂單減少，並產生外包額外成本，以及公司看好AI與電動車趨勢帶動特殊規格檢測量能，投入子公司電測認證擴廠計畫，惟2023年仍處於實驗室建置與認證階段，已提前認列相關成本費用所致。

東研信超指出，去年11月中國大陸子公司完成FCC通報登錄後，已全面重啟出具美國FCC報告業務，訂單已陸續回流；加上電測認證子公司特規檢測實驗室正式取得TAF認證資格，並於今年1月起開始進行AI伺服器與汽車電子相關檢測業務，另今年也新增家電產品安規檢測設備，並擴充電池與移動式電源、儲能裝置等安規檢測業務。

展望2024，東研信超看好AI浪潮帶動檢測需求，積極展開AI伺服器檢測業務，隨著AI向下擴及至邊緣運算，未來個人化裝置皆可望導入AI運算功能，將有更多新型態AI應用落實商品化，勢必將提高移動與無線傳輸規格，其檢測技術、時數與單位收費均將有所增加；該公司亦將持續投資檢測量能，與客戶共同成長，搶攻龐大AI商機。

東研信超已公告2月業績，受惠檢測案件穩定回流，以及子公司電測認證開始投入營運，累計前二月合併營收為1.19億元，年增4.37％。

AI

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