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彩晶財報／去年營收123.53億元、年減27.6% EPS -1.63元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

彩晶（6116）董事會27日通過去年第4季財報，第4季銷貨收入淨額29.97 億元，較2023年第3季 32.64 億元減少8%。營業毛損9.71 億元，營業損失16.66 億元，本期淨損18.56 億元，基本每股虧損為0.64元。

彩晶2023年第4季底每股淨值14.53 元。第4季毛損率、營業損失率、營業損失+折舊攤銷率（EBITDA）及淨損率分別別為-32%、-56%、-31%及-62%。

彩晶表示，2023年第4季總出貨量較第3季增加8.9%，達332.9 萬片（換算 19 吋約當量），整體產品平均售價約為美金29 元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為7,303萬片，大尺寸面板出貨量約為74萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為1萬台。在產品組合方面，6 吋（含）以下手機面板產品占總銷售金額29%，6.1吋~10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額56%，11 吋以上大尺寸面板產品占 15%。

彩晶去年全年合併營收123.53億元，年減27.6%。毛利率-20.6%，較前年的2.36%由正轉負。稅後純損46.72億元，虧損較前年同期的-25.14億元擴大；每股稅後純損-1.63元。

彩晶將於5月24日召開股東常會，全面改選董事。今天股價下跌0.15元，成交量9,331張，收11.5元。

大尺寸面板 彩晶

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