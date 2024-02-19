揚智元月營收繳出亮眼表現 股價帶量衝漲停 創今年高

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）今年元月營收繳出亮眼表現，年增幅度近一倍，帶動今（19）日股價帶量直衝漲停31.25元，一舉站上季線，並創下今年以來新高價，盤中成交量超過2萬張。

揚智今年1月營收達1.63億元，與上月相比增加7.83%，與去年同期相比增加99.69%，揚智日前表示，對於展望今年營運，因去年產業面臨低潮，最近機上盒市場與客戶拉貨有增溫，公司也積極開發 ASIC 業務，有多項專案洽談中，預估今年營運將優於去年。

日前揚智面臨人事變動原財務長、總經理暨執行長、人資長、會計主管等相繼離職。而宏觀（6568）副總陳嘉修將於上周五（26）出任其新任總經理。

在新事業方面，揚智也提到，其無線通訊事業推出第一代晶片使用22奈米製程，晶片已經小量出貨，後續第二代晶片強打低功耗、高性能、高性價比，預計將於今年8月量產。

在智能移動事業方面，該公司已切入智慧家庭產品，除了掃地機器人應用之外，更聚焦於商業服務型機器人，已與策略夥伴合作，在餐廳、醫院等場域，進行帶位、送餐等服務功能測試。