快訊

近一年最大黑馬！這檔僅花五年多 打敗59檔海外股票型ETF

吃番茄和花椰菜治痛風？專家：有助益的蔬果不止2種 這種飲食法才是正解

你敢搭嗎？這家航空推出神祕目的地航班 逾千人搶登記

揚智元月營收繳出亮眼表現 股價帶量衝漲停 創今年高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

機上盒（STB）晶片揚智（3041）今年元月營收繳出亮眼表現，年增幅度近一倍，帶動今（19）日股價帶量直衝漲停31.25元，一舉站上季線，並創下今年以來新高價，盤中成交量超過2萬張。

揚智今年1月營收達1.63億元，與上月相比增加7.83%，與去年同期相比增加99.69%，揚智日前表示，對於展望今年營運，因去年產業面臨低潮，最近機上盒市場與客戶拉貨有增溫，公司也積極開發 ASIC 業務，有多項專案洽談中，預估今年營運將優於去年。

日前揚智面臨人事變動原財務長、總經理暨執行長、人資長、會計主管等相繼離職。而宏觀（6568）副總陳嘉修將於上周五（26）出任其新任總經理。

在新事業方面，揚智也提到，其無線通訊事業推出第一代晶片使用22奈米製程，晶片已經小量出貨，後續第二代晶片強打低功耗、高性能、高性價比，預計將於今年8月量產。

在智能移動事業方面，該公司已切入智慧家庭產品，除了掃地機器人應用之外，更聚焦於商業服務型機器人，已與策略夥伴合作，在餐廳、醫院等場域，進行帶位、送餐等服務功能測試。

揚智 晶片 機上盒

延伸閱讀

熒茂擬收購鉅邁30%股權 兩家股價齊飆漲停

台股高點震盪 盤面聚焦中小型個股輪動 台積電跌9元開674元

輝達交貨周期縮短 台鏈進補

輝達上季獲利 估大增七倍

相關新聞

LED廠 強攻車用商機

LED廠積極轉型，車用領域為重點，包括富采（3714）、億光、艾笛森、宏齊、聯嘉等車用產品占比持續拉高，並都訂下今年業績...

詮欣打入雙B鏈 獲利喊衝

連接器廠詮欣（6205）董事長吳連溪表示，今年營收與獲利展望看好，透過去年底引進卓毅資本（Phi Capital），將直...

奇偶握台積股 業外進補

台積電近期股價衝高，日前一度站上709元歷史天價，安控廠奇偶（3356）手握高達930張台積電股票，業外大進補，成為一大...

四大代工廠 南向擴產

台鏈代工廠為避開美中貿易關稅壁壘，逐步降低中國大陸產能，積極在全球設廠、擴產，台系業者瞄準東南亞地區，將旗下部分產線南向...

電子代工廠南向布局 語言、文化隔閡考驗大

電子代工廠近年紛紛擴大南向布局，不僅看上當地勞工成本較低的優勢，並期盼間接解決美國對大陸的關稅問題，但這些大廠設廠時面臨...

英業達揪伴 衝智慧車用

英業達（2356）攜手車用資安廠商VicOne、科絡達（Carota）、恩智浦和亞馬遜等四大車用夥伴，共同瞄準汽車網路安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。