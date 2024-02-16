華泰漲停飆逾25年高領軍封測股漲勢 菱生、東捷也亮燈

華泰（2329）在大客戶美超微（Super Micro Computer）展望樂觀，加上記憶體景氣顯著回升下，今年營運將可望明顯成長，挾著AI題材商機，股價持續往上攻，今（16）日開高走高衝上漲停77.4元鎖死，排隊買單超過1.7萬張，寫下1998年5月以來，超過25年的新高；封測股菱生（2369）、東捷（8064）也亮燈漲停。

美超微在先前上修第2季（2023年10~12月）財測，預估第2季營收36~36.5億美元，較先前預估的27~29億美元高；非一般公認會計原則（Non-GAAP）每股盈餘介於5.4~5.5美元，優於先前預估的4.4~4.88美元。

法人看好華泰為美超微主機板主要EMS供應商，且記憶體產業顯著回升，將推升華泰今年營收與獲利顯著成長，有望達高雙位數百分比的增長。

AI Pin將上市，主打聲控、即時語音翻譯等AI應用，法人看好相關台廠供應鏈包括揚明光（3504）、華晶科（3059）、菱生、鈺太（6679）、美律（2439）等概念股將受惠；菱生為國內最早布局MEMS元件後段封測領域業者，法人預估，菱生目前MEMS封裝營收占比上看兩成，後市看俏。

台股在龍年開紅盤首日大漲，創下歷史新高後，今日開低震盪，昨日紅盤日強漲的個股出現休息，不過，今日AI概念股中仍有強勢上漲的個股，華泰以71.6元開高後走高，盤中衝上漲停77.4元鎖死，盤中爆出逾7萬張的成交量，居個股成交量第四大，股價創下1998年5月以來新高。

華泰強漲，帶領封測股的表現，菱生以25.9元開高後也衝上漲停28.1元鎖死，排隊買單也超過1.7萬張，盤中成交量逾6.2萬張，居個股成交量第五大；東捷以21.7元開出，股價同樣衝至漲停23.5元；另外，京元電子（2449）盤中漲幅超過半根停板。