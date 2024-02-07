閎康去年稅前獲利創新高 今年1月營收創同期新高

半導體檢測大廠閎康（3587）公布2023全年自結獲利及2024年1月營收，去年全年稅前淨利8.33億元、年增6.05％，改寫歷史新高，每股稅前淨利13.12元。今年1月合併營收達4.01億元，創歷年同期新高。

閎康公告2023全年合併營收為48.09億元、年增21.01％，稅前淨利8.33億元、年增6.05％，每股稅前淨利13.12元。

至於1月合併營收為4.01億元，較去年同期成長11.01％。閎康表示，1月營收成長動能主要來自日本熊本實驗室之加入，該實驗室於今年1月開始接單，並可於第1季開始貢獻營收，預期第1季可望淡季不淡。

閎康於2019年成立日本名古屋實驗室，自成立至今，連年繳出高於公司平均的業績增長。考量檢測服務需求強勁及就近服務客戶之需要，日本的第二實驗室設立於九州的熊本，並已於2023年9月開幕；該實驗室通過數個半導體大廠的認證，預計第1季將明顯貢獻營收。

目前，熊本實驗室主要專注於材料分析（MA），由於客戶需求保持強勁，閎康正著手評估日本第三實驗室建置計劃。

隨著中國對半導體產業態度積極，中國半導體廠正迅速擴大其在晶圓製造領域的影響力。根據國際半導體產業協會（SEMI）對中國市場預估，2024年將有18座新晶圓廠開始運營，產能年增率將從2023年的12％提升至2024年的13％。

閎康在中國市場布局已相對完整，目前已有上海、廈門、深圳三個實驗室，第1季亦積極籌備蘇州第四實驗室，預計五月初開幕，在半導體檢測和分析方面，中國仍處於發展階段，競爭同業經驗相對不足，預期新設立晶圓廠仍需借重閎康經驗，半導體檢測訂單亦樂觀看待。

閎康指出，隨著半導體產業逐步復甦，海外布局展現成效，作為行業領先者，閎康將持續繳出優於產業成長的成績單。