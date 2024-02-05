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貿聯營收／1月42.56億元 創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

貿聯-KY（3665）今（5）日公布2024年1月合併營收為42.56億元，月增22.02%，年增4.42%，為歷年同期新高。貿聯表示，1月因為工作天數恢復正常，整體出貨量回升，推升單月營收創歷年同期新高。

就各產品線來看，貿聯表示，1月工業用線束整體出貨量上升，其中半導體客戶出貨量回溫、醫療客戶出貨量持平；至於資訊用線束方面，周邊設備客戶出貨量仍然疲軟，高速運算（HPC）客戶出貨量持續增加；車用線束部分，整體車用客戶出貨量都上升；至於電器用線束整體出貨量回溫。

貿聯指出，旗下高效能運算線束例如主動式電纜（AEC）、轉接線（Dongle）、擴充基座（Docking station ），以及相關高階線材模組，客戶受到AI趨勢影響，增加下單，接單量可望逐季回溫，並穩定供應給美系客戶，在IT與數據應用線束領域，由於下游需求減弱，預計最快今年中回升。

電動車線束方面，受限高利率環境影響，終端消費力道疲弱，讓貿聯持保守態度，不過，電動車用線雖屬消費性電子產品，仍為貿聯長期成長動能所在，該公司持續將充電站內部線、儲能用線、電池管理線束給美系龍頭廠，儘管充電業績營收佔比較小，但樂觀看待未來發展，至於非電動車客戶已經掌握車用、運輸兩大美系客戶。

貿聯 電動車

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