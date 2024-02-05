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帆宣營收／元月63.28億元 月增12.4%、創史上單月新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

春節長假前拉貨潮湧現，帆宣（6196）今（5）日公布今年元月合併營收63.28億元，月增12.4%，年增45.9%，創史上單月新高。

受惠於工程認列進入年底高峰期，帆宣去年12月合併營收56.31億元，交出月增12.7%，比前年同期成長13.8%，創單月史上新高的好成績。因而推升去年第4季合併營收達152.22億元，季增12.5%，年增4%。累計全年營收達562.8億元，超越前年的503.67億元高點，再度刷新歷史新高。前三季合併毛利率9.61%，年減1.26個百分點。稅後純益18.5億元，年增9.8%；每股稅後純益9.42元。均改寫同期新高，全年獲利有望再寫新高。

帆宣今天股價維持平盤，成交量752張，收144.5元。

帆宣 營收

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