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AMD 高階 GPU「MI300」銷售遠超預期 台鏈5大代工同樂

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
技嘉。記者吳康瑋／攝影
技嘉。記者吳康瑋／攝影

市場傳出，超微（AMD）資料中心部門繪圖處理器（GPU）的銷售表現寫波段佳績、遠超原先預期。研調機構集邦（TrendForce）今（5）日指出，超微旗下資料中心AI晶片銷售表現遠超預期，特別是高階 GPU MI300系列，正處於顯著成長的態勢，預測2024年的年成長幅度有望達到翻倍、或更多。

據悉，超微（AMD）台廠供應鏈合作夥伴，包括技嘉（2376）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、廣達（2382）旗下雲達（QCT）等、因手握超微組裝訂單的緣故，有望隨著其年飆漲的態勢，連帶跟著受惠。

集邦（TrendForce）透露，從分析數據中顯示，超微銷售業績產生這種這種發展，預計主要是受到例如微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle Corporation）等雲端服務供應商，在手的重要客戶大單滾動帶來的實際挹注。

不過集邦（TrendForce）也提醒，超微（AMD）OEM 和各種超級運算項目的合作，預計將對此成長做出貢獻，這項趨勢可能侵蝕輝達（NVIDA）在 GPU 領域的市佔，有關個股仍須多加留意，已免得不償失。

超微執行長蘇姿丰日前也透露，AI在很短的時間內，不只是發展，簡直是爆炸性成長，現在只是AI紀元發展的非常早期階段。對此，超微近日也釋出最新展望，並強調，對人工智慧（AI）發展持續看好，預計2024年AI相關營收達35億美元，高於原估的20億美元。

超微執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
超微執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

AI 超微

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