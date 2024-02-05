電信業 搶春節漫遊商機

新冠肺炎疫情後，國境解封，帶動國人出國旅遊熱潮，電信業者國際漫遊營收也逐步攀升，看準春節連假國人出國旅遊商機，電信三雄中華電信（2412）、台灣大及遠傳積極搶推國際漫遊促案搶市。

中華電信指出，該公司2023年國際漫遊營收已飆升至超過新冠肺炎疫情之前水準。

看準迎新春，日韓旅遊正夯，搭上農曆春節旅遊旺季，中華電信表示，推出實惠的「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本八天5GB優惠價488元、8GB優惠價688元，平均每天最低61元起。

電信三雄搶春節國際漫遊商機

韓國八天5GB優惠價388元、8GB優惠價588元，平均每天49元起。

針對需長程旅行客戶，中華電信推出美國、加拿大可跨國使用的漫遊上網方案，超值型30天10GB優惠價588元，平每天20元起。

台灣大看準春節國人出國熱潮，提供一站式申辦國際漫遊、投保旅平險便利服務，透過台灣大客服APP，三分鐘快速完成申請。針對國人常去日、韓，及星、馬、泰等東南亞國家，全新推出加大傳輸量的原號漫遊「共享包」方案，15日1,299元，最多可四人共享20GB傳輸量，每人再送20分鐘免費通話，平均每日每人最低22元。

台灣大統計，疫後報復性出國熱潮，帶動去年下半年整體漫遊申辦量年增29%，其中「計量型」最熱門，占原號漫遊近40%，「大哥保 你放心」總投保件數持續成長，連假較平日成長30%以上。

遠傳鎖定民眾出國旅遊迎接金龍年商機，推出原號漫遊優惠方案，而亞洲仍是國人最愛到訪的旅遊區域，尤其越南及新加坡成長明顯，針對日、韓、新、泰、菲、印尼等多個亞洲旅遊熱門國家上網吃到飽一天99元起，亞洲多國定量包，暢遊亞洲15國，一天10元。