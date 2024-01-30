力成受惠急單、售廠挹注 2023年賺逾一個股本

封測大廠力成（6239）今（30）日召開法說會並公布去年第4季財報，受惠客戶急單挹注，加上售廠處分利益，推升單季獲利衝上新高，稅後純益達39.66億元，每股純益5.31元，累計全年達10.72元，賺逾一個股本。

展望今年，董事長蔡篤恭表示，半導體庫存已回到健康水位，2024年預期可恢復成長，全年業績將逐季成長。

整體來看，力成去年第4季毛利率20.5%，季增2.7個百分點，年增3.3個百分點，稅後純益39.66億元，季增152.1%、年增 194%，每股純益5.31元。2024年全年獲利80.09億元、年減7.8%，每股純益10.72元。

蔡篤恭指出，去年第4季在客戶急單挹注下，營收超越先前預估，毛利率也回升至20%，呈現顯著成長，蘇州廠處分利益約 3.5 元，全年盈餘也會依照先前幅度進行配息，擬配發現金股利7元。

看待今年，執行長謝永達進一步說，以 DRAM 來說，PC、手機消費性需求在首季為傳統淡季，可是可以期待急單效應，資料中心、高效能運算應用等，預計第2季後，企業將有積極的支出，AI 相關應用也將在下半年帶動記憶體需求，至於 HBM 部分，公司已經有很多專案正在開發中，在今年第4季和明年第1季陸續量產。