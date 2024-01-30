盛群財報／去年獲利銳減九成 庫存去化最晚Q2結束

微控制器（MCU）廠盛群（6202）去年全年財報出爐，受到消費性市場疲弱影響，全年獲利銳減九成至1.12億元，每股淨利0.49元。不過，盛群總經理蔡榮宗表示，庫存去化最晚將至第2季結束，代表今年業績將可望相較去年明顯回溫。

盛群今（30）日召開法說會並公告去年營運結果，去年第4季合併營收4.88億元、季減23％、年減55％，毛利率31.5％、季減8.6個百分點、年減14個百分點，歸屬母公司淨損1,765萬元，與前年同期及去年第3季相比皆呈現轉虧，每股淨損0.08元。

累計去年全年合併營收為25.96億元、年減57％，平均毛利率42.4％、年減8.9個百分點，歸屬母公司淨利1.12億元、年減90％，每股淨利0.49元。

展望2024年，蔡榮宗指出，目前占公司重要營收比重的轉投資通路商庫存水位最快有望在今年第1季去化完成，最晚在第2季可望完成去化，且其他通路商的庫存有望在今年第1季回到健康水位，代表第2季有望開始重新恢復下單，顯示後續營運將可望恢復正常。

至於在產品單價上，去年下半年轉投資通路商的積極讓價政策將可望在今年第1季結束，代表盛群今年上半年的整體平均單價上應不會再有變動，且預期較低單價的晶圓可望在第2季陸續挹注，最快第3季毛利率就有望回溫。

從整體營收比重上來看，蔡榮宗推估，上半年與下半年的營收比重可望落在45％及55％左右，代表下半年業績將可望比今年上半年再度升溫，且整體來看可望比去年明顯回溫。