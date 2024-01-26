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國泰證券跨出國際 擔綱 LG Innotek 財務顧問

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國泰證券資本市場業務跨出國際，連結台灣與海外市場，投資銀行業務國際財顧組致力成為亞洲區的精品投資中介者角色，不僅協助國內客戶走出海外、拓展國際市場，更積極促成海外企業或機構投資人與台灣企業建立合作的機會。

此次國泰證券特別擔任韓國LG集團旗下的全球領先材料與電子元件大廠LG Innotek Co.,Ltd.（以下簡稱LG Innotek）的「財務顧問」，協助規劃與亞洲光學股份有限公司（3019）（以下簡稱亞光）建立策略合作，共同為全球客戶在車載、高階智慧型手機與延展實境（XR）提供完整光學解決方案。國泰證券透過積極發揮企業影響力，樂見企業透過跨國合作，提升產品競爭力及市場影響力。

國泰證券深入了解兩大企業，協助並輔佐相關合作事宜，其中，LG Innotek成立於1970年，透過持續不斷的技術革新與製程演進已開發出多項世界級的產品，在相機模組、半導體基板、車載等領域的關鍵電子元件擁有全球領先地位，未來將繼續透過領先的產品技術優勢與堅強的業務實力不斷提升企業競爭力，並藉由本次與亞光的策略合作取得關鍵光學元件的穩定供應，深化車載與XR等應用領域。

亞光成立於1980年並長年深耕於光學領域，擁有光學元件深厚的加工與研發技術以及量產能力，未來將持續以卓越的研發技術、多樣化的產品線及專業的全球運籌生產模式，挾著非球面模造玻璃競爭優勢，積極搶佔車載、高階手機鏡頭、AR/VR等市場。

展望未來，集結LG Innotek強大的供應鏈管理、先進的製程品質管理、廣布全球的銷售網絡，以及亞光的傲人光學元件設計與製造能力，共同創造領先業界的品質與成本優勢，勢必能於光學領域持續領先布局。

LG 國泰 亞光

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