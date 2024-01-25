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中美晶除息3.5元 股價開高走低窘陷貼息

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

中美晶（5483）今（25）日進行除息交易，每股配發現金股利3.5元，參考價200元；中美晶早盤以200.05元開出，盤中最高一度拉升至201元，後續賣壓增重，股價一路下殺至195元，跌破月線，盤中跌幅逾2%。

中美晶去年12月合併營收達82.9億元，月增率26.6%，年增率23.03 %，創單月新高；第4季的合併營收為211.4億元，季增率7.9%，年減0.29 %，單季營收為歷史第三高；全年的合併營收達819.7億元，年增0.12 %，連續三年成長創歷史新高。

而旗下環球晶（6488）同樣連續三年營收成長，創下新紀錄，中美晶集團董事長徐秀蘭表示，環球晶對母公司中美矽晶全年的營收挹注高達近九成。集團關聯企業也表現不俗，朋程、台特化全年營收均 創下歷史新高；宏捷科重回成長軌道，全年營收較去年增加25.9%。

展望2024年，伴隨半導體產業鏈庫存逐步調節回健康水位，景氣由谷底翻升，環球晶有機會持續成長、關係企業宏捷科有望受惠於手機需求回升及訂單移轉、朋程營運則有望因全球車市成長而看升。

中美晶 營收

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