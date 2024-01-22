敦吉去年稅後純益6.02億元、年減9% EPS 5.46元改寫歷史次高

零組件製造與通路商敦吉（2459）今（22）日公告去年財報，受繼電器、連接器及音圈馬達載體繞線出貨量減少，影響全年獲利較前年略降，不過改寫歷史次高，2023年全年稅後純益6.02億元、年減9%，每股純益5.46元。

敦吉去年前三大產品占營收比重分別為光儲存裝置27.03%、音圈馬達18.40%以及車用設備占比8.82%。該公司去年業外也有貢獻，除了既有處分投資收益，中國大陸子公司取得重點技術改造項目創新技術的補助。

董事長暨總經理鍾元凱先前表示，公司的三大事業群通路、製造、驗證等皆有新的發展，增加電器代工品項、投入車用電子檢測領域，隨製造事業群強化自動化程度，目前已獲得新客戶、新訂單，於廈門新增新產線，增添未來成長動能。

展望未來，敦吉驗證事業群持續擴增RF量測能力，包括延續投資5G NR／6G通訊及Wi-Fi 6E／7等新技術量測能量並配合Wi-Fi 6E／7新型技術開發相關RF測試軟體。