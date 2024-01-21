啟碁公布財報 法人對後市維持中立至增加持股的評價

啟碁（6285）公布去年第4季財報，因毛利率較低以及業外損失增加，導致獲利不如部分法人先前預期；展望後勢，5G FWA標案增添2024年營收成長動能，並提升獲利能力，法人機構對後市維持「中立」至「增加持股」不等的評價。

啟碁去年第4季毛利率12.2%，稅後淨利8.6億元，季減38.4%，每股稅後純益（EPS）1.79元，主要因毛利率較低以及業外損失增加，獲利不如先前部分法人機構預估的S2.53元。

展望第1季，年節因素造成工作天數減少，電信營運商進入年初拉貨淡季，北美企業持續裁員，對企業級網通設備需求下滑，加上北美電動車產業持續去化庫存，燃油車銷量受電動車擠壓，皆對出貨造成壓力，部分分析師預估，單季營收季減約一成，EPS約1.7元。

展望2024年，美國寬頻網路基礎建設有助抵抗電信商去化庫存逆風，歐洲地區新標案對5GFWA需求成長，Connected Home營收成長；LEO網通設備雖然持續成長，但因企業級網通設備預計庫存調整將進行到上半年，預期Networking營收年增率居次；車聯網模組應用於燃油車比重較高，且燃油車銷量受電動車競爭逐年下滑，北美品牌電動車受到中國品牌電動車削價競爭，預期Automotive營收持穩，市場預估全年營收年增8%。

因營收規模進一步放大，新產品陸續出貨有助於提升產品組合，預期毛利率優於2023年，預估稅後淨利47億元，年成長13%，EPS約9.7元。