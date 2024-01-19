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信驊第二支腳營運傳捷報 今股價收復3,000元關卡

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）近年不斷拓展360影像晶片Cupola360，力拚打下營運的第二支腳，目前正式傳出好消息，獲得全球首座AI伺服器燈塔工廠採用。信驊今（19）日股價聞訊漲近5％，一舉收復3,000元關卡，寫下近一周以來新高價位。

信驊及其子公司酷博樂推出的360度沉浸式影像解決方案宣布攜手鴻海科技集團子公司鴻佰科技，及超大規模AI 3D建模技術供應商VIZZIO，引進創新智慧巡檢解決方案至鴻佰科技桃園南青廠，實現遠端即時沉浸式管理。

該廠獲世界經濟論壇（WEF）選為全球第一家AI伺服器燈塔工廠，成功驗證Cupola360全景技術的落地應用，跳脫傳統監視器，開創製造業遠端巡檢和營運卓越的重要里程碑。

信驊今日股價聞訊上漲4.78％至3,070元，一舉收復3,000元關卡，且股價創下一周以來新高價位。

信驊指出，此智慧巡檢解決方案透過Cupola360晶片內全景拼接技術，結合VIZZIO擬真3D實景建模進行遠端沉浸式巡檢，確保全方位的無死角即時監控。工廠管理人員及其客戶無須舟車勞頓或實際進入產線，即可進行全面的沉浸式巡檢及導覽。

該方案結合可擴充的第三方AI分析技術，能提供實時洞察，並在發現異常和潛在的安全威脅時，以自動化情境覺察（situation awareness）幫助工廠管理人員快速採取有效的因應措施。

信驊科技營運長謝承儒表示，我們很高興鴻佰科技的燈塔工廠大量採用AI友善（AI-friendly）的Cupola360智慧巡檢技術，提供鴻佰科技的全球客戶嶄新價值。該技術不僅能大幅降低勞力需求，將傳統SCADA升級為創新的3D LIVE視覺解決方案，同時能積極降低碳足跡，符合ESG減碳目標。

謝承儒說，這種前所未見的全視覺管理技術適合應用於工廠管理，而鴻佰科技是首家採用的領導工廠，還有其他許多工廠也正在進行部署。我們很榮幸能獲得具國際領導地位的工廠所認可，為製造業遠端巡檢和AI高效管理建立新標準。

AI 信驊 伺服器

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