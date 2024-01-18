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權值股成重災區／鴻海失守百元 聯電跌破50元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

國際熱錢大逃殺，台股權值股成為重災區，其中鴻海昨（17）日下跌1.4元收98.6元、聯電跌2.2元收48.6元，分別失守百元、50元關卡；十檔千金股半數跌幅逾3%，股后信驊重挫105元收2,855元，率先摜破季線支撐。

受到中東地緣政治風險升溫、美聯準會（Fed）3月提前降息預期淡化等影響，美元指數、美債殖利率雙雙轉強，向來嗅覺敏感的外資紛紛腳底抹油，快速撤離新興亞洲市場，並自台股大舉提款782.2億元。

統計集中市場前百大權值股，僅台積電、廣達等十檔逆勢抗跌，其餘九成全數收黑，第二大權值股聯發科跌16元收879元，自去年12月28日攻上1,055元波段高點後即反轉向下，近日已失守季線及900元整數大關。

權值排名第三的鴻海，受到拉貨高峰已過，以及傳出蘋果在中國大陸市場降價清庫存等利空影響，外資連九賣、累計賣超10.3萬張，股價在力守100元整數價位五日後，終究不敵賣壓，昨日跌1.4%收98.6元，是去年11月14日來新低。

聯電在去年底作帳行情告一段落後，股價開始疲軟，近期更是反彈無力站穩月線後，昨日遭外資砍殺46.6億元、名列第二，重挫4.3%收48.6元，摜破50元、季線49.3元、年線49.0元等多道關卡，為去年12月11日來低點。

其餘如近期營運動能轉弱的台達電，股價在去年8月見高後，就一路修正，回到約一年低點，富邦金、國泰金、兆豐金等大型金控亦跌至二個月甚至五個月新低。

權值股 外資

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