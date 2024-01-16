併購題材發威 智原逆勢大漲挑戰歷史高價

智原（3035）以現金2,000萬美元（約新台幣6.2億元）併購美國老牌矽智財（IP）公司Aragio Solution，併購完成後，Aragio Solution仍將維持獨立運作；台股今（16）日開低，盤中大跌逾百點，智原挾著併購題材逆勢大漲，一度衝達433元，企圖挑戰歷史新高價，盤中漲幅逾4%。

智原今日以416.5元開出，一度拉升至433元，距歷史天價433.5元僅差0.5元，盤中漲幅逾4%，逆勢大漲，成為AI股中的強勢指標，另外，緯創（3231）及集團股緯穎（6669）、緯軟（4953）也是上漲的表現，另外，勤誠（8210）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、健策（3653）、華泰（2329）、高力（8996）、嘉澤（3533）等AI股也逆勢上漲。

智原為特殊應用IC設計服務廠，宣布將以2,000萬美元（約新台幣6.2億元），併購美國老牌矽智財（IP）公司Aragio Solution，據指出，Aragio Solution年營收約新台幣2~3億元，深耕I／O相關IP，Aragio Solution為台積電（2330）IP供應商。

智原這起併購是透過100%持股子公司勝邦投資進行，以自有資金進行併購，主要配合集團營運策略，達到策略性投資及布局綜效，增加核心競爭力並且拓展產業規模。

除了智原之外，今日因併購題材大漲的還有神盾（6462），神盾將以現金及換股並行方式，併購乾瞻科技全數股權，總規模約47億元；神盾今日復牌，早盤跳空以漲停162.5元開出後鎖死，排隊買單超過3,600張，股價創2021年7月以來高點。