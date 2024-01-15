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京東方斥資打造 AMOLED 新產線 聯詠未來有望受惠 早盤強漲5%

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
在美國拉斯維加斯消費電子展上，人們參觀中國企業京東方的展區。新華社
在美國拉斯維加斯消費電子展上，人們參觀中國企業京東方的展區。新華社

中國最大面板廠京東方傳出將在成都投資人民幣630億元（約新台幣2,755億元）打造第二代的AMOLED產線。法人看好，早已打入京東方供應鏈的驅動IC大廠聯詠（3034）未來將可望擴大出貨動能。

聯詠今（15）日股價受惠於京東方好消息，推動股價開盤跳空強漲5％，不過受到大盤指數漲幅收斂影響，不過漲幅大約3.5％，股價仍舊創下去年1月初以來新高價位。

外媒報導指出，京東方將在中國成都打造全球第二條8.6代AMOLED面板產線，總投資金額上看人民幣630億元，主攻筆電、IT面板等相關產線，預估2026年第4季將進入量產。

法人指出，聯詠早已經是京東方AMOLED驅動IC供應鏈之一，隨著中國持續擴大AMOLED面板產線，代表未來聯詠後續出貨動能將有機會同步看增，使業績具備成長動能。

聯詠公告2023年12月合併營收達86.79億元、月減3.0％、年成長11.7％，雖然第4季合併營收季減6.1％，但仍超越原先財測區間的261～271億元。累計去年全年合併營收為1,104.29億元、年成長0.4％，創下歷史次高水準。

京東方 聯詠

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