榮剛12月營收10.20億元年增9.38% 全年135.2億元寫歷史新高

榮剛材料（5009）2023年12月自結合併營收10.2億元，累計1-12月自結合併營收135.25億元，年增9.38%，為歷史新高紀錄。

榮剛自去年以來每月營收穩定維持10~12億元，2023全年合併營收達135.25億元，寫下歷史新高紀錄。高毛利產品組合在第4季出貨比重的成長，將挹注第4季獲利表現。

展望今年第1季營收表現，榮剛指出，由於公司訂單滿載，工廠產能利用率將持續維持在高檔以因應出貨需求，除了2月將因春節休假產能略受影響，整體來說預料第1季營收仍將維持去年的良好水平。

榮剛表示，目前在手訂單已達八個月，航太、能源、油氣單月接單占比也增長到六成，尤其看好航太產業復甦帶來的效應，2024年的高毛利訂單可望持續成長，下游工具鋼客戶庫存調整也已邁向尾聲，加上地緣政治衍生而出軍工議題，整體獲利表現值得繼續期待。