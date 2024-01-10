彩晶營收／去年12月9.33億元 月減8.6%
彩晶（6116）今（10）日公告去年12月合併營收9.33億元，月減8.6%，年減18.2%，來到近10個月單月新低。
彩晶表示，產線更新作業已於去年第3季完成，由於陸系手機品牌廠急單挹注，第4季產能利用率回升到八成以上。大環境景氣影響下，產業上下游忙於清庫存，去年除了車載面需求走揚，其餘各應用需求都將衰退。展望2024年，整體景氣持平，但車用產品貢獻業績占比上看35%至40%。
彩晶12月中小尺寸面板出貨量共計3,665萬片，較11月增加52.7%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計12.7萬片，較11月減少72.7%。
彩晶去年第4季合併營收29.97億元，季減8.2%，年減20.6%。累計2023年全年合併營收123.53億元，年減27.6%，來到歷史年度新低。今天股價下跌0.2元，成交量8,312張，收11.75元。
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