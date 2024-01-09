ASML高層傳即將訪台 帆宣、家登等概念股早盤表現亮眼

艾司摩爾（ASML）高層傳出將啟動亞洲行，預計前往台灣、南韓與日本等地拜訪客戶，此消息一出帶動台廠相關供應鏈股價上漲，其中閎康（3587）、中砂（1560）盤中上漲逾3%，京鼎（3413）、帆宣（6196）、弘塑（3131）、辛耘（3583）漲逾2%，其餘家登、致茂、漢唐等也有超過1%的漲幅。

據悉，此次艾司摩爾高層來台，將由溫彼得、富凱領軍，將先前往台積電，之後還會與家登、帆宣等協力廠會面，強化與台廠的合作關係，並針對產業趨勢等交流。艾司摩爾高層訪台後，傳會再前往韓國、日本等地。

根據統計，去年台灣是艾司摩爾在亞洲最大的據點，在台灣設有四個客戶支援中心，包含兩座智慧製造中心，以及兩座全球技術培訓中心，員工超過4,500位。

艾司摩爾協力夥伴方面，家登主要提供半導體光罩傳載解決方案，在先進製程必備的極紫外光光罩盒市占率超過七成，居龍頭地位，客戶包括台灣與美國半導體大廠。

帆宣去年12月合併營收56.32億元，交出月增12.7%，年增13.8%，單月歷史新高的好成績。推升去年第4季合併營收達152.22億元，季增12.5%，年增4%。全年營收達562.8億元，超越前年的503.67億元高點，再創歷史新高。

家登11月合併營收約為2.83億元；今年累計營收45.6億元，已超越去年全年度營收。家登表示，適逢與全球客戶議價及討論明年場域規劃階段，使11月營收受到短暫影響，全年度營收動能持續，且不論光罩、晶圓載具齊出貨，家登今年營運可望續拚成長。