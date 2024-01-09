營邦早盤攻漲停 法人樂觀：產業正向、有利營運動能
伺服器機殼廠營邦（3693）今（9）日早盤最高以443元攻上漲停板，盤中處於漲停板附近震盪整理。法人認為，營邦產業仍屬正向，有利今年仍能維持營運的成長動能。
營邦去年12月營收達7.93億元，年增18.58%；累計去年1-12月營收達87.92億元，較前年同期增加59.67%，營收表現優異。
法人分析，營邦去年來受惠大型客戶對AI伺服器需求激增，推升營運穩步向上。此外，在標準伺服器部分，四大CSP 業者對於2024年資本支出多為正向看法，微軟為支持 Azure 成長及AI平台需求，加快雲基礎設施投資，將在今年逐季增加；Google 預期技術基建的投資下今年將繼續增長，包括投資 GPU、TPU 與擴充資料中心容量。整體來看，法人認為，營邦產業仍屬正向，有利營邦2024年仍能維持營運的成長動能。
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