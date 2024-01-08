宏達電強攻漲停 高盛第1季維持「中立」評等
宏達電（2498）今（8）日早盤以53.7元攻漲停，爆量超過1.8萬張。近年推動元宇宙生態系發展，外資高盛展望宏達電第1季表現，維持「中立」評等。
宏達電去年12月合併營業收入6.35億元，月增82.29%，年增22.03%，累計去年全年合併營收44.18億元，年增0.21%。
宏達電近年來積極推動元宇宙生態系的發展，去年底宣布與高雄市政府合力將高雄的特色文化融入虛擬技術，打造融合真實與虛擬世界的未來城市模式；在 VIVERSE 元城市中建構多元化虛擬活動和設施，包括藝文展覽、娛樂表演、演唱會、賽事直播、商城購物等。
根據外資高盛最新報告指出，宏達電12月份強勁收入反映企業在年底拉動產品的情況，並注意到 HTC 通過與博物館、教育機構等合作，擴大虛擬現實生態系統，推動企業客戶採用。
展望2024年第1季，高盛預計 HTC 在傳統淡季的情況下，收入將環比下降4%，而1月份的收入將因淡季和高基期而環比下降40%，因此維持「中立」評等。
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