致伸營收／去年12月40.6億元 月減18%

致伸（4915）公布去年12月合併營收40.6億元，月減18%，年減30.5%。

致伸累計去年第4季營收140.2億元，季減11%。累計2023年合併營收604.9億，年減24%。

致伸表示，公司營運策略以獲利為導向，持續朝利基型及高附加價值產品發展，產品組合持續優化，進而提升毛利率及營業利益率。12月營收受聲學產品需求持續疲弱與產品週期季節性影響。隨著AIoT應用由雲端推向邊緣運算，致伸掌握智慧物聯發展，積極投入智能化AI安全監控領域，並提供多樣且創新的解決方案，如公共安全相關設備(Public Safety)、汽車電子(ADAS/ AVAS)、AIoT(B2B)視覺方案和AR/VR/MR等。同時，公司將持續投入專業聲學與車用聲學領域，積極拓展新應用。

展望2024年，致伸在AIoT新興應用持續拓展，耕耘多年的成效將逐漸顯現。此外，因應AI PC興起也將衍生新商機與市場動能。面對市場的快速變化，公司加強成本管控，落實風險管理，並因應中長期發展投入新產品開發，強化成長利基，在整體大環境挑戰下期能維持穩健表現。