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信邦2023年營收329億元 連續14年創歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
信邦董事長王紹新。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
信邦董事長王紹新。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

電子零組件廠商信邦（3023）自結2023年12月合併營收為22.01億元，較2023年11月26.23億元減少16.11%，比2022年同期26.46億元減少16.84%；2023年第四季合併營收為74.27億元，較2023年第三季減少10.13%，與2022年同期相比減少9.87%；累計2023年全年併營收為329.69億元，較去年同期成長6.74%。

信邦指出，2023年12月合併營收較11月減少，係受各產業需求放緩及客戶端消化庫存等因素，加上歐美年末假期及年度盤點，客戶通知部分訂單遞延至2024年出貨所致。2023年全年合併營收329.69億元，再次超越去年之營運表現，為歷史之高點，自2009年以來，已連續14年改寫營收歷史高點紀錄。

信邦分為MAGIC 5大產業，2023年全年之銷售相較於2022年，醫療及健康照護產業減少3.78%、汽車產業成長14.73%、綠能及節能產業成長20.74%、工業應用產業成長10.03%、通訊及電子週邊產業減少13.93%。依據客戶端需求之預估，展望2024年第一季出貨，將優於2023年第四季，並逐季增加。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收81.53%；連接器及零組件銷售佔18.47%。

產業別銷售分佈，綠能產業佔合併營收30.33%；工業應用產業佔27.65%；通訊及電子周邊產業佔18.71%；汽車產業佔15.10%；醫療及健康照護產業佔8.21%。

信邦 營收

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