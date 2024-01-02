日本地震影響有限 法人維持友達、群創買進評等

日本石川發生大地震，法人機構針對面板產業指出，此次影響所及地區內的面板產能為Japan Display的4.5代線、Sharp的白山廠，相關產品產能不高，對面板市場供需影響程度原已有限，而友達（2409）、群創（3481）在奧運、歐洲盃等大型賽事帶動下，投資建議維持買進。

分析師表示，近幾年日本面板業者合計的面板產能比重均低於5%，1日日本石川地震影響所及地區內的面板產能為Japan Display的4.5代線、Sharp的白山廠，目前運作狀況是否受到波及尚待確認。

其中，Japan Display的4.5代線乃以車用面板為主要終端應用，至於Sharp的白山廠則位於2020年10月向Japan Display購入，產能多用以供應舊款iPhone LCD面板，但相關出貨量隨著OLED面板對iPhone滲透率持續提高而減少，對面板市場供需狀影響程度原已有限，目前面板產業主要觀察指標為中國面板廠的動向。

根據研調機構DSCC預估，中國業者合計的LCD面板產能比重由2023年65~70%提高至2027年的70~75%，包括日、韓、台等地同業則為跟隨者。

法人機構認為，近幾年京東方、華星光電、惠科等大廠經營策略陸續由降價衝市占率而調整為利用自身的產業影響力以增加獲利，有助於改善面板市場秩序。

近期面板市場需求降溫，預估今年第1季以前，TV面板報價易跌難漲，但因品牌廠庫存去化、奧運、歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求自第2季開始增溫，第1季為今年低點，持續看好友達、群創等面板族群後市。