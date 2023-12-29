凌陽創新明年搭 AI PC 換機潮 今股價創逾兩年來新高

IC設計廠凌陽創新（5236）受惠於明年筆電市場有望迎來AI規格升級帶來的換機潮，屆時將可望推動凌陽創新營運開始回溫。凌陽創新今（29）日股價大漲超過7％，股價創下超過兩年以來單日新高價位，表現相當強勁。

凌陽創新今日股價大幅上漲超過7％，股價站上196元，寫下2021年8月以來單日新高價位，且截至午盤交易張數已經超越2,000張，交易量能明顯高於上周平均不到一千張水準，顯示今日買盤旺盛。

凌陽創新全力鎖定明年即將到來的AI PC商機，目前已經準備好具備AI技術的影像感測器晶片，將可望應用在筆電或外接式鏡頭等終端裝置當中，法人預期明年開始將可望搭上筆電商機回溫，以及AI PC需求，帶動凌陽創新營運表現開始明顯回溫。

凌陽創新公告11月合併營收達1.69億元、月成長13.8％，寫下超過一年半以來新高，相較去年同期明顯增加50.3％。累計今年前十一月合併營收為15.23億元、年增7.6％，創歷史同期第三高。