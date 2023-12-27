蔡力行喊明年營運比今年好 聯發科早盤股價再上攻
聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行昨（26）日喊出「明年一定會比今年好」後，聯發科今日股價表現以早盤強漲4％，站回去年3月以來新高表現。法人預期，明年智慧手機回溫帶動下，聯發科營運將可望明顯繳出優於今年的成績單。
聯發科今日早盤股價以1,000元開出後，股價開高走高，目前盤中漲幅達4％，股價已經站上去年3月以來新高表現。三大法人昨日一共買超962張，轉賣超為買超，且累計近三個月三大法人已經買超3.88萬張。
蔡力行昨日出席潘文淵頒獎典禮，受訪時指出，今年半導體產業營運相對辛苦，聯發科也不例外。不過，聯發科即便營運不佳，在研發投資上也沒有因此減緩，在技術層面上要當領先者，預期明年營運將會比今年好。
法人指出，聯發科自今年下半年開始受惠於手機市場需求回溫，且需求有望一路延續到明年上半年，加上明年AI需求持續成長，聯發科可望藉此大啖相關商機，全年營運將可望明顯優於今年全年。
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