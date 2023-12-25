AI PC未來看俏 宏碁股價創12年新高 華碩改寫歷史高
台股今（25）日開高震盪，盤中最高一度拉升至17663.35點，隨後漲幅稍有收斂，AI PC熱度不斷，其中宏碁（2353）表現亮眼，早盤上漲逾8%，股價改寫12年新高，盤中成交量逾10萬張，位居個股第二，而華碩（2357）同樣表現亮眼，股價創下歷史新高，其餘微星（2377）跟技嘉（2376）也都呈現上漲之姿。
AI應用愈發普及，而近期AI PC則為市場熱門討論話題，同時有望掀起換機潮，英特爾執行長基辛格也曾表示，AI PC將成為PC產業回春的一大轉捩點，而台廠四大品牌業者近期也都推出搭載AI功能的筆電，準備大顯身手。
宏碁董事長陳俊聖日前表示，AI PC現在剛開始，宏碁相關訂單能見度看到明年首季，AI刺激PC換機潮將持續發生，其中一個推力來自搭載神經網路引擎（NPU）的AI PC，還有微軟發表的AI助理Copilot，同時Google也有一定力道推動AI，宏碁對此相當樂觀。
針對宏碁競爭優勢，陳俊聖分析，宏碁從AI PC裝置到子公司安圖斯布局AI伺服器，同時在應用部分，宏碁資訊也相當多案子在進行概念驗證（POC），而POC做完開始量產進入大量應用，後續也將陸續看到。
華碩共同執行長胡書賓則說，AI PC發展還是需要學習曲線，2024年可能是AI PC元年，對支撐AI PC運作的硬體，以及各種AI應用情境的豐富度，明年應該會逐步到位，但在過程中需要產業和使用者互動的學習曲線。胡書賓認為，AI PC 2025年快速發展可期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言